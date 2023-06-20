В ОАЭ сообщили о намерении запустить спутник с помощью российской ракеты "Союз-2"

Пуск запланирован на 27 июня

ДУБАЙ, 20 июня. /ТАСС/. Космический центр имени Мухаммеда Бен Рашида (MBRSC) Объединенных Арабских Эмиратов запустит в космос спутник с российского космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз-2". Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Дубая.

"27 июня в 15:34 по времени ОАЭ [14:34 мск] MBRSC запустит свою первую миссию PHI-Demo с российского космодрома Восточный с использованием ракеты "Союз-2" в рамках Инициативы по размещению полезной нагрузки", - говорится в заявлении. Как отмечается, это совместная инициатива MBRSC и Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA), которая направлена на обеспечение доступа в космос и развитие новых космических технологий.

По сведениям эмиратского информационного агентства WAM, спутник включает аппарат для обеспечения связи IoT (интернет вещей), разработанный местным стартапом OQ Technology в рамках инициативы Space Ventures Космического центра имени Мухаммеда Бен Рашида. Он позволит хранить и пересылать данные, собранные с подключенных к интернету устройств, расположенных в удаленных районах, а также применяемых в различных отраслях экономики и автономных транспортных средствах, с использованием пятого поколения мобильной связи 5G. В спутник также встроена двигательная подсистема, которая использует воду в качестве основного топлива. Ее разработала британская компания SteamJet.

Согласно распоряжению правительства РФ от 2 июня 2023 года, аппарат PHI-Demo будет попутной нагрузкой во время запуска спутника гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" 2-3.

ОАЭ приступили к освоению космоса в 2006 году. С тех пор страна запустила в космос несколько спутников. В 2020 году ОАЭ отправили к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль" с целью изучения атмосферы и климатических условий на этой планете. 11 декабря 2022 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 был запущен японский посадочный аппарат Hakuto-R, который должен был доставить эмиратский планетоход Rashid к поверхности Луны. Однако связь с Hakuto-R была потеряна в ходе посадки на Луну. 29 мая этого года премьер-министр и вице-президент ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что страна отправит в космос аппарат MBR Explorer для изучения пояса астероидов между Марсом и Юпитером.