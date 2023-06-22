Российские космонавты выйдут в открытый космос для установки антенны на модуль "Звезда"

Ожидается, что они проведут за пределами станции 6 часов 51 минуту

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС на Международной космической станции (МКС), в четверг выполнят выход в открытый космос для установки на модуль "Звезда" аппаратуры высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

Открытие выходного люка малого исследовательского модуля "Поиск" намечено на 17:20 мск. Ожидается, что космонавты проведут за пределами станции 6 часов 51 минуту. Этот выход станет седьмым в карьере Сергея Прокопьева и пятым для Дмитрия Петелина.

В рамках внекорабельной деятельности (ВКД) запланирован демонтаж с модуля "Звезда" оборудования старой системы связи. На ее месте Прокопьев и Петелин установят новую систему - РСПИ-М.

Кроме того, космонавтам предстоит демонтировать научную аппаратуру "Сейсмопрогноз", предназначенную для отработки методов и средств мониторинга природных и техногенных катастроф с борта МКС, снять с модуля "Звезда" планшет эксперимента "Импакт" по исследованию параметров выбросов двигателей ориентации российского сегмента станции и съемную кассету с образцами материалов, которые находились за пределами станции 19 лет. Космонавты также сфотографируют внешнюю поверхность модуля.

В заключение внекорабельной деятельности Прокопьев и Петелин демонтируют один из трех контейнеров оборудования "Биориск-МСН" с модуля "Поиск".

Эта внекорабельная деятельность станет четвертой в этом году. Во время трех прошедших выходов в открытый космос на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" были перенесены и установлены шлюзовая камера и радиатор-теплообменник, который также был развернут и интегрирован.

Скафандры и подготовка

Для ВКД космонавты будут использовать скафандры "Орлан-МКС" №4 и №5. Так, Прокопьеву предстоит работать в скафандре №5 с красными лампасами, а Петелин будет облачен в скафандр №4 с синими лампасами.

Как передал на прошлой неделе спецкор ТАСС Дмитрий Петелин, российские члены экипажа МКС успешно завершили подготовку скафандров к ВКД. По его словам, все сменные элементы были установлены на места, а аккумуляторы заряжены.

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.