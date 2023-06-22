Космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль "Звезда"

Кроме того, им предстоит снять научную аппаратуру "Сейсмопрогноз", планшет эксперимента "Импакт" и съемную кассету с образцами материалов, которые находились за бортом станции 19 лет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, открыли выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС) и приступили к четвертой за 2023 год внекорабельной деятельности (ВКД) по российской программе. Трансляция ведется в четверг на сайте госкорпорации.

В рамках выхода в открытый космос запланирован демонтаж с модуля "Звезда" оборудования старой системы связи. На ее месте Прокопьев и Петелин установят аппаратуру новой высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).

Кроме того, космонавтам предстоит снять с модуля "Звезда" научную аппаратуру "Сейсмопрогноз", планшет эксперимента "Импакт" и съемную кассету с образцами материалов, которые находились за бортом станции 19 лет. В заключение ВКД Прокопьев и Петелин также демонтируют один из трех контейнеров оборудования "Биориск-МСН" с модуля "Поиск". Ожидается, что космонавты проведут за пределами станции 6 часов 51 минуту.

Этот выход станет седьмым в карьере Сергея Прокопьева, которому предстоит работать в скафандре "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, и пятым для Дмитрия Петелина, который будет облачен в скафандр "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами. Перед выходом в открытый космос космонавты провели подготовительные работы со скафандрами. Как передал на прошлой неделе спецкор ТАСС, все сменные элементы были установлены на места, а аккумуляторы заряжены.

Предыдущие ВКД по российской программе прошли ранним утром 19 апреля, в ночь на 4 мая и вечером 12 мая. Во время трех выходов в открытый космос на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" были перенесены и установлены шлюзовая камера и радиатор-теплообменник, который также был развернут и интегрирован.