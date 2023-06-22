22 июня, 14:47

Еще один выход российских космонавтов в открытый космос запланировали на начало августа

Представитель американского Центра управления полетами в Хьюстоне сообщил, что Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину предстоит установить дополнительную аппаратуру на многоцелевой лабораторный модуль "Наука"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Внекорабельная деятельность российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина (спецкор ТАСС на МКС) запланирована на начало августа, следует в четверг из трансляции NASA.

"Российский выход в открытый космос намечен на начало августа. Его осуществят Прокопьев и Петелин", - сказал в эфире трансляции представитель американского Центра управления полетами в Хьюстоне.

По его словам, в рамках внекорабельной деятельности космонавтам предстоит установить дополнительную аппаратуру на многоцелевой лабораторный модуль "Наука". В этом им поможет манипулятор ERA.

Прокопьев и Петелин на данный момент осуществляют внекорабельную деятельность. Среди задач космонавтов - установка на модуль "Звезда" аппаратуры высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М), а также демонтаж некоторой научной аппаратуры и ряда экспериментов с внешней поверхности станции. 

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