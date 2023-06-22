Космонавты установили антенну для высокоскоростной связи на модуль "Звезда"

Перед этим они демонтировали аппаратуру эксперимента "Сейсмопрогноз" и оборудование старой системы передачи информации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, завершили установку на модуль "Звезда" аппаратуры высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Трансляция их выхода в открытый космос ведется в четверг на сайте госкорпорации.

Перед установкой оборудования РСПИ-М Прокопьев и Петелин демонтировали аппаратуру эксперимента "Сейсмопрогноз", которая была установлена на модуль "Звезда" в конце 2013 года, и оборудование старой системы передачи информации.

Чтобы корректно провести демонтаж, космонавтам пришлось изменить положение одной из солнечных панелей на модуле "Звезда". После отсоединения отработавшего оборудования они оттолкнули его от МКС таким образом, чтобы обеспечить безопасность станции. "Чисто стало здесь, хорошо", - прокомментировал ситуацию Петелин.

Космонавты также сняли с модуля "Звезда" планшет эксперимента "Импакт" по исследованию параметров выбросов двигателей ориентации российского сегмента станции и съемную кассету с образцами материалов, которые находились за пределами станции 19 лет.

По словам представителя Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, Прокопьев и Петелин опережают график работ примерно на час. Им предстоит произвести фотосъемку модуля "Звезда" и вернуться назад на модуль "Поиск". Там в заключение внекорабельной деятельности они демонтируют один из трех контейнеров оборудования "Биориск-МСН".

Четвертый в 2023 году выход в открытый космос проводится с целью установки на модуль "Звезда" аппаратуры высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации РСПИ-М. Работы за пределами станции проводят космонавты Сергей Прокопьев, облаченный в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, и Дмитрий Петелин, работающий в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами. Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 17:24 мск, ожидается, что внекорабельная деятельность продлится 6 часов 51 минут.