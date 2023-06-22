Моди подтвердил присоединение Индии к инициированным США соглашениям по космосу

Премьер-министр республики отметил, что Нью-Дели и Вашингтон сделали большой шаг вперед в космическом сотрудничестве

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что его страна присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.

"Мы согласились присоединиться к "Соглашениям Артемиды". Мы сделали большой шаг вперед в нашем космическом сотрудничестве", - сказал глава индийского правительства в четверг на совместной пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Ранее представитель американской администрации сообщил, что Индия присоединится к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды".

Эти соглашения были заключены по инициативе США с космическими ведомствами некоторых стран Запада в 2020 году, затем к ним присоединились еще несколько стран. Они имеют рекомендательный характер и предусматривают сотрудничество в области гражданского исследования космического пространства, в том числе Луны, Марса и других небесных тел Солнечной системы.