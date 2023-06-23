Космонавт Кикина рассказала, чем ее коллеги занимаются в свободное время на МКС

По словам единственной девушки в отряде космонавтов Роскосмоса, свободное от работы время члены российского экипажа станции посвящают фотоохоте, игре на музыкальных инструментах и чтению

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Члены российского экипажа на борту Международной космической станции (МКС) любят в свободное от работы время заниматься фотоохотой. Об этом в интервью ТАСС сообщила единственная девушка в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина.

"Что любит каждый космонавт, так это фотографировать. У всех есть объекты, которые хочется сфотографировать из космоса. Например, любимый город или что-то еще на планете. И начинается азартная фотоохота. Когда есть свободное время, смотрим, что можно поймать в объектив", - сказала Кикина.

По словам космонавта, некоторые члены экипажа в свободное время играют на музыкальных инструментах, говорят дольше с семьей, спят, читают. "Я не знаю, как там можно читать: глаза очень много задействованы в работе, поэтому после хочется просто расслабить их и не напрягать", - рассказала она.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре прошлого года она, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды. Продолжительность ее полета составила 157 суток.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.