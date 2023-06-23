Космонавт Кикина рассчитывает полететь в космос на корабле "Союз"

Анна Кикина уточнила, что очередность полетов спланирована на три года вперед, поэтому ее следующий полет состоится не ранее этого срока

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Анна Кикина, которая первой из российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию (МКС) по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon, рассчитывает совершить следующий полет в космос на корабле "Союз". В этом она призналась на встрече с журналистами в Новосибирске.

"Я настроена дальше летать в космос. Должна подойти моя следующая очередь, экипажи спланированы и поставлены на будущее. Посмотрим, какое руководство виды на меня имеет в дальнейшем, для меня было неожиданностью, когда я узнала, что меня хотят на Crew Dragon поставить. В нашей профессии бывают такие сюрпризы. Я думаю, это не совсем в ближайшее время будет, я рассчитываю, что меня поставят в экипаж, и я буду готовиться к следующей экспедиции, думаю, что, вероятнее всего, это будет на нашем корабле "Союз", - сказала Кикина.

Она уточнила ТАСС, что на текущий момент очередность полетов спланирована на три года вперед, поэтому ее следующий полет состоится не ранее этого срока.

В ходе беседы с журналистами Кикина также призналась, что хотела бы поучаствовать в полете на Луну при его должной подготовке. "При должном обеспечении и техники безопасности, при хорошей подготовке полета, конечно, я бы хотела поучаствовать в этой истории [полете на Луну]. Я думаю, так или иначе, когда-то это случится, буду счастлива, если я буду принимать в этом участие", - сказала она, добавив, что ранее приняла участие международном проекте SIRIUS по изучению медико-биологического и психологического обеспечения длительных пилотируемых космических полетов, в том числе на Луну.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на Crew Dragon. В октябре прошлого года она, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды. Продолжительность ее полета составила 157 суток.

Об эксперименте SIRIUS

Эксперимент SIRIUS является международным проектом, организаторами которого выступают ИМБП РАН и NASA HRP (Human Research Program - программа исследований человека). Эксперимент предполагает моделирование полета экипажа в дальний космос. Целью изоляционных исследований является моделирование значимых событий в ходе длительного пребывания космонавтов на космической станции и при высадке на планету.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. В июле 2022 года в Москве завершился восьмимесячный эксперимент SIRIUS-2021. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос.