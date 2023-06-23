Специалисты космической отрасли прочитают лекции в Музее космонавтики в Москве 27 июня

Спикеры расскажут, как изменилась космонавтика с момента первых полетов на орбиту, какие технологии появились и сейчас активно развиваются

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Профориентационный лекторий подготовили для посетителей Музея космонавтики в Москве в День молодежи. В течение всего дня для гостей будут выступать специалисты из космической отрасли, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе музея.

"27 июня, в День молодежи, Музей космонавтики приглашает на День космических профессий - специальный профориентационный лекторий. На протяжении дня в кинозале музея и в постоянной экспозиции будут выступать специалисты из космической отрасли, которые занимаются совершенно разными профильными научными и практическими направлениями. Посетители смогут прослушать лекцию или прийти на встречу с инженером-конструктором космических объектов, сотрудником Центра подготовки космонавтов, инженером-баллистиком и другими представителями "космических" профессий", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что программа рассчитана на учеников 9-11 классов и старше, выбирающих будущую профессию или продолжающих обучение в профильном вузе.

Так, в 13:00 выступит генеральный директор частной компании по анализу космических данных SR Data Игорь Кожелин. Он расскажет, как изменилась космонавтика с момента первых полетов на орбиту, какие технологии появились и сейчас активно развиваются, как растет коммерческий сектор и чего ждать от частных космических компаний в будущем.

В 14:00 доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Алексей Семихатов прочтет лекцию "Как далеко в галактике позволяют нам улететь законы природы?". Вместе с ученым гости обсудят, где интересно побывать в галактике, какие энергетические ресурсы для этого необходимы, и действительно ли замедление времени решает вопрос дальних путешествий. После этого в кинозале музея пройдет встреча "Космический стартап: от идеи до запуска ракеты", на которой Александр Зыков, исполнительный директор частной космической компании SR Rockets, расскажет, какие шаги необходимо предпринять, чтобы сделать ракету, какими знаниями нужно обладать и как собрать команду для формирования космического проекта.

В пресс-службе добавили, что регистрация на другие лекции и полная программа доступна на сайте музея. Студенты могут посетить лекции по входному билету со скидкой или приобрести билет при помощи Пушкинской карты.