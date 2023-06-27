Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-3 успешно вывели на орбиту

В Роскосмосе сообщили, что остальные аппараты окажутся на целевых орбитах чуть больше чем через два часа

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2-3, запущенный во вторник с космодрома Восточный, успешно выведен на орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Космический аппарат "Метеор-М" № 2-3, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б", добрался до нужной орбиты и отделился от "Фрегата", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 14:34 мск. На ее борту находился "Метеор-М", а также 42 попутных спутника. По данным госкорпорации, остальные аппараты окажутся на целевых орбитах чуть больше чем через два часа.

Разработанный корпорацией "ВНИИЭМ" гидрометеорологический аппарат "Метеор-М" №2-3 предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Спутник оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизической аппаратурой, что позволит обеспечить всепогодный мониторинг Севморпути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, на аппарате установлена аппаратура системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.