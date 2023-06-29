Роскосмос закупил спецтехнику для аэропорта космодрома Восточный на 234 млн рублей

Всего заключили пять контрактов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Роскосмос закупил специальную технику для аэропортового комплекса космодрома Восточный. Общая стоимость закупки составляет 234 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Всего заключено пять контрактов. Так, госкорпорация приобретет аэродромный топливозаправщик за 101,1 млн рублей, тягач за 49,4 млн, машину для противообледенительной обработки за 48 млн, ковшовый погрузчик за 20,4 млн и самоходный пассажирский трап за 15,1 млн рублей.

В настоящий момент на Восточном идет строительство объектов второй очереди, в том числе аэропортового комплекса. В апреле Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) сообщил о планах увеличения длины взлетно-посадочной полосы с 3 км до 4.

Вторая очередь строительства Восточного предусматривает создание стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара" (включает носители легкого и тяжелого класса с кислородно-керосиновыми двигателями). Строительные работы начались в июне 2019 года, монтаж технологического оборудования - в декабре того же года. Возведение стартового комплекса для ракет "Ангара" планируется завершить к концу 2023 года. С помощью тяжелой "Ангары-А5" с Восточного будет запускаться многоразовый пилотируемый космический корабль "Орел" (прежнее название - "Федерация"), который разрабатывается в Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева.

В ноябре 2022 года в Роскосмосе сообщили ТАСС, что строительные работы на стартовом комплексе выполнены на 75%.