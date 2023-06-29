Virgin Galactic отправила космолет Unity в первый коммерческий суборбитальный полет

Продолжительность полета составит 90 минут

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Космолет Unity компании Virgin Galactic поднялся в воздух, чтобы осуществить свой первый суборбитальный полет с коммерческим экипажем на борту. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Как указывается в публикации, самолет-носитель Eve, к днищу которого крепится космолет, оторвался от взлетно-посадочной полосы космопорта в штате Нью-Мексико.В 11:30 по времени Восточного побережья США (18:30 мск) космолет Unity на высоте около 15 км отделился от самолета-носителя и начал самостоятельный полет в суборбитальное пространство. После этого на Unity включился реактивный двигатель, при помощи которого он поднимется на высоту более 80,45 км, что, согласно классификации ВВС США, является границей космоса. Экипаж корабля на несколько минут сможет ощутить невесомость. После этого аппарат вернется на Землю и произведет посадку на взлетно-посадочной полосе космопорта Америка в штате Нью-Мексико.

На борту аппарата Unity находятся трое итальянцев, представляющих ВВС страны и Национальный исследовательский совет Италии, их сопровождает инструктор Virgin Galactic. В ходе полета, продолжительность которого составит 90 минут, они проведут серию научных экспериментов. Управляют Unity два летчика-испытателя. В дальнейшем Virgin Galactic планирует осуществлять ежемесячные полеты своих аппаратов с коммерческими экипажами на борту. Стоимость билета оценивается в $450 тыс.

Модель Unity была представлена в феврале 2017 года, ее первый пробный полет состоялся в сентябре того же года. После серии испытательных запусков в июле 2021 года суборбитальный полет на борту разработанного Virgin Galactic аппарата совершил основатель компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. Вместе с ним в полете приняли участие три сотрудника компании и два летчика-испытателя.

Ранее Virgin Galactic была вынуждена несколько раз откладывать полет с туристами на борту по техническим причинам. Компания планировала первый суборбитальный полет с коммерческим экипажем в 2022 году, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" перенесла его на первый квартал 2023 года. Однако и после этого полет был отложен из-за крупных финансовых убытков компании.