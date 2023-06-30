Эксперт заявил, что США могут создавать оружие под видом системы планетарной защиты

С помощью такого оружия Соединенные штаты смогут изменять траекторию астероида, чтобы он упал на территории РФ, считает почетный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и другие страны могут разрабатывать и испытывать астероидное оружие под прикрытием создания систем планетарной защиты. Такое мнение выразил почетный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев.

"Необходимо отметить, что под прикрытием создания средств защиты от опасных небесных тел появляется возможность отработки кинетического, лазерного и даже астероидного оружия. Оно может стать, например, компонентом космических сил, созданных в США с целью доминирования в космосе", - сказал он в беседе с ТАСС к Международному дню астероида, ежегодно отмечаемому 30 июня.

По его словам, в качестве оружия астероиды можно использовать двумя способами. В первом - скрывать информацию об угрожающем небесном теле, а во втором - намеренно изменять траекторию астероида для обеспечения его падения на территорию России. "Первый вариант, хотя и маловероятен, но потенциально возможен, так как мы обнаруживаем менее 0,1% из примерно 2 500 астероидов, сближающихся с Землей, открываемых ежегодно в мире. А второй вариант реален, потому что за 30 лет США и другие страны организовали 12 экспедиций к 14 астероидам и 6 кометам, в ходе которых проводилась также отработка методов и средств для управления их траекториями", - пояснил эксперт.

В России же, по его мнению, работы в области планетарной защиты ведутся "в инициативном порядке и без общей координации". Зайцев считает, что создание системы защиты от астероидно-кометной угрозы поможет России защитить себя и всю планету от опасных небесных тел, развить научно-технический и оборонный потенциал, привлечь международные инвестиции, а также укрепить сотрудничество и доверие между народами.

Сейчас Россия занимается разработкой систем мониторинга околоземного пространства. Так, 12 апреля президент РФ Владимир Путин одобрил создание федерального проекта автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Она получит название "Млечный путь" и будет включать 65 наземных телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент системы будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на 2027 год.