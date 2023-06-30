Глава Роскосмоса заявил, что пусковую программу 2023 года выполняют по плану

Это позволило качественно и количественно нарастить российскую космическую группировку, отметил Юрий Борисов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российская пусковая программа 2023 года пока выполняется по плану, без срывов и переносов. Об этом доложил в пятницу Владимиру Путину глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Пусковая программа 2023 года пока выполняется по плану, без срывов и переносов, что позволило качественно и количественно нарастить российскую космическую группировку", - сказал он.

По его словам, "на текущий момент она у нас составляет 225 спутников, если вы помните, 12 апреля я на встрече с вами докладывал о группировке в составе 185 спутников, то есть это не только количественный рост группировки, но и качественный".

В частности, "за эти полгода мы сумели запустить локационный спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор" с хорошим разрешением - менее 1 метра, который в любую погоду, в любое время суток способен осуществлять мониторинг Земли, в частности, он очень полезен для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути".