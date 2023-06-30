Глава Роскосмоса заявил об интересе стран Азии и Африки к российским плазменным двигателям

Юрий Борисов отметил, что у России одни из лучших наработок в мире по таким двигателям

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия обладает одними из лучших в мире наработок по плазменным двигателям, ими очень интересуются страны Азии и Африки, в частности Китай и Индия. Об этом генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

"У нас, действительно, наработаны, пожалуй, одни из лучших в мире компетенций по созданию подобных [плазменных] двигателей <…>. Интерес к этим двигателям очень серьезный в странах Азии, Китая, Индии, Африки", - сказал Борисов на встрече с президентом.

По словам главы Роскосмоса, предприятие "Факел" в Калининграде выпускает широкую номенклатуру плазменных двигателей, и они пользуются спросом не только в России, но и за рубежом. "До последнего времени западные компании активно приобретали эти двигатели - в частности, группировка OneWeb формировалась в том числе с участием этого предприятия, которое поставляло эти двигатели", - добавил Борисов.