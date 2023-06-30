Глава Роскосмоса заявил, что после 2030 года МКС перестанет работать в существующем виде

По словам Юрия Борисова, станция будет управляемо затоплена или "переориентирована для других целей"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Международная космическая станция после 2030 года перестанет работать в существующем виде. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

"Решением правительства работа Международной космической станции, российского сегмента, продлена до 2028 года. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что после 2030 года станция, по всей видимости, перестанет существовать в том виде, в каком сейчас есть: либо будет управляемо затоплена, или переориентирована для других целей", - сказал Борисов.