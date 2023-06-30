Роскосмос предложил странам Африки участие в работе Российской орбитальной станции

Глава корпорации Юрий Борисов отметил "высокий интерес к предложениям"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роскосмос предложил коллегам из стран Африки принять участие в проекте создания Российской орбитальной станции. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

Глава Роскосмоса отметил, что он совершил рабочие визиты в Египет и Алжир. "Поговорили о создании многоспутниковых орбитальных группировок, пусковых услугах, о пилотируемом космосе. Я предложил участие в Российской орбитальной станции, причем полнокровное, не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей", - отметил Борисов.

По его словам, интерес к предложениям высокий. Борисов также выразил надежду, что вместе с коллегами удастся наполнить программу форума "Россия - Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге.

"Очень хорошо. Будет дополнительная очень интересная тема для общения", - отреагировал Путин.

Экономический и гуманитарный форум Россия - Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.