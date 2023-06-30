Борисов заявил, что успешность аналогичных "Луне-25" миссий составляет 70%

По словам главы Роскосмоса, в настоящий момент интенсивно проводится моделирование посадки, чтобы исключить все нюансы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Успешность миссий, схожих с запуском автоматического аппарата "Луна-25", в мире составляет 70%. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

"Особенно мы ждем запуска научного спутника. Мы возвращаемся на Луну <…>. Эта миссия предполагает посадку в районе Южного полюса, таких вещей еще никто в мире не делал <…>. Такие миссии всегда рисковые, во всем мире вероятность успешного завершения такого рода миссий оценивается порядка 70%", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, в настоящий момент интенсивно проводится моделирование посадки, чтобы исключить все нюансы. "Хотелось бы, чтобы она (миссия - прим. ТАСС) прошла удачно", - подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.

В Роскосмосе ранее сообщали ТАСС, что госкорпорация планирует запустить космический аппарат "Луна-25" в августе. В июне туроператор RocketTrip сообщил, что запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на 11 августа текущего года с космодрома Восточный.