В Британии считают, что КНР может начать добычу ископаемых на Луне в ближайшие десятилетия

Пекин особо интересует возможность добывать гелий-3, который считается потенциальным топливом для реакции термоядерного синтеза, уточнил заявил глава Космического командования британских вооруженных сил Пол Годфри

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Китай уже в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне. Об этом газете The Times заявил глава Космического командования британских вооруженных сил Пол Годфри.

"Китай представил "Белую книгу", в которой разбираются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили на Землю лунные образцы и собираются идти все дальше в этом направлении. Добыча ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни", - отметил 50-летний Годфри.

По его словам, КНР особо интересует возможность добывать на Луне гелий-3, который считается потенциальным топливом для реакции термоядерного синтеза. В совместном интервью с главой Космического командования США генералом Джеймсом Дикинсоном Годфри также утверждал, что Пекин и Москва "вкладывают миллиарды" в освоение космоса и создание новых видов космического оружия.

Было упомянуто также имеющееся у России и Китая гиперзвуковое оружие. При этом Дикинсон заявил, что Пентагон не считает, что проигрывает РФ и КНР гонку вооружений. "Мы, безусловно, видели демонстрацию гиперзвукового оружия другими странами, в частности Китаем и Россией. Это сфера, которую мы продолжаем изучать с точки зрения того, как можно свести этот тип угроз к минимуму", - заявил изданию Дикинсон.

Его британский коллега в свою очередь высказал опасения по поводу возможности загрязнения земной орбиты большим количеством космического мусора в случае уничтожения спутников специализированным оружием: "Если мы лишимся части этой [космической] инфраструктуры из-за космического мусора или потери доступа к космосу, это в корне изменит жизнь на Земле".

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5", которая отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5". 17 декабря того же года возвращаемая капсула "Чанъэ-5" успешно приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере страны, аппарат доставил на Землю 1 731 грамм образцов лунной породы. Китай стал первым за последние 44 года государством, осуществившим миссию по транспортировке геологической породы с поверхности Луны. В сентябре 2022 года китайские ученые сообщили об открытии нового лунного минерала, получившего название чанъэзит-(Y).