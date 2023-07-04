Последний запуск европейской ракеты Ariane 5 отложен на сутки из-за погодных условий

Ракета, а также предназначенные для запуска на ней спутники находятся в безопасности, отмечает Arianespace

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Запуск европейской ракеты Ariane 5, который должен был состояться в ночь на среду и стать последним в истории эксплуатации ракеты-носителя, отложен на сутки в связи с погодными условиями. Об этом говорится в сообщении компании-оператора космических запусков Arianespaсe, размещенном во вторник в Twitter.

"Из-за неблагоприятных погодных условий компания Arianespaсe приняла решение не приступать к заключительной фазе по подготовке пуска, - отмечается в сообщении. - С учетом погодных условий, ближайшее благоприятное время для пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане может наступить 5 июля в 19:00 по местному времени (6 июля в 01:00 мск - прим. ТАСС)".

Очередной перенос

Ранее старт с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 4 июля после 18:30 по местному времени, что соответствовало 00:30 5 июля по московскому времени.

Как отмечает компания, в настоящий момент ракета, а также предназначенные для запуска на ней спутники Heinrich-Hertz-Satellit и SYRACUSE 4B находятся в стабильных и безопасных условиях.

Спутник Heinrich-Hertz-Satellit компании OHB System будет отправлен на орбиту по заказу Германского космического агентства.

Запуск спутника SYRACUSE 4B осуществляется по заказу Министерства вооруженных сил Франции. Первый аппарат этой серии SYRACUSE 4A был отправлен на орбиту в октябре 2021 года.

Изначально запуск планировалось осуществить 16 июня, однако из-за выявленных в последний момент технических неисправностей он был отложен на неопределенный срок. Как отмечала Arianespace, этот старт станет последним для ракет семейства Ariane 5.

Ariane 5

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее поколение этих носителей является пятым по счету. Оно относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Первый пуск ракеты Ariane 5 состоялся в 1996 году.

В настоящее время идут работы по созданию новой ракеты Ariane 6. Изначально планировалось, что ее эксплуатация начнется в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты. Согласно последним прогнозам, первый запуск Ariane 6 может состояться до конца текущего года.