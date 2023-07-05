Орбиту МКС скорректировали перед запуском "Союза МС-24" и приземлением "Союза МС-23"

Маневр выполнили при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для запуска и приземления пилотируемых кораблей. Об этом в среду сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" и приземления "Союза МС-23", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 км и составила 417,9 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22". Они были включены в 00:17 мск и проработали 1 030,8 секунды.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.