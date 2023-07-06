Во Французской Гвиане с космодрома Куру запустили европейскую ракету Ariane 5

Ракета-носитель успешно вывела на орбиту два спутника

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Последний старт европейской ракеты Ariane 5 состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция ведется на странице компании-оператора Arianespace в YouTube.

Ракета успешно вывела на орбиту германский спутник связи Heinrich Hertz и французский военный спутник Syracuse 4B.

Изначально запуск планировалось осуществить 16 июня, однако из-за выявленных в последний момент технических неисправностей он был отложен. Затем пуск должен был состояться в ночь на 5 июля, но его перенесли на сутки. Тогда причина была связана с неблагоприятными погодными условиями.

Спутник Heinrich Hertz компании OHB System отправляется на орбиту по заказу Германского космического агентства. Запуск Syracuse 4B осуществляется по заказу французского министерства вооруженных сил. Первый аппарат этой серии (Syracuse 4A) был отправлен на орбиту в октябре 2021 года.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее поколение этих носителей является пятым по счету. Оно относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Первый пуск ракеты Ariane 5 состоялся в 1996 году. Нынешний старт стал 117-м по счету.

В настоящее время идут работы по созданию новой ракеты Ariane 6. Изначально планировалось, что ее эксплуатация начнется в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии, а также в связи с трудностями при разработке ракеты. Согласно последним прогнозам, первый запуск Ariane 6 может состояться до конца текущего года.

В новость внесены изменения (1:51 мск) - добавлена информация о выведении двух спутников.