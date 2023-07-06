Индия запустит свою третью экспедицию к Луне 14 июля

Глава индийского космического агентства Шридхара Паникер Сомнатх ранее сообщал о последних приготовлениях к запуску

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Индия запустит к Луне третью национальную автоматическую экспедицию "Чандраян-3" 14 июля. Дату запуска объявила в четверг Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Объявляем запуск "Чандраян-3": теперь он запланирован на 14 июля 2023 года в 14:35 по индийскому времени (12:05 мск - прим. ТАСС) на космодроме на острове Шрихарикота", - говорится в сообщении ISRO в Twitter.

В середине июня глава индийского космического агентства Шридхара Паникер Сомнатх сообщал о последних приготовлениях к запуску "Чандраян-3". По его словам, космический корабль будет выведен на околоземную орбиту самой тяжелой индийской ракетой-носителем LVM3.

Первая индийская лунная автоматическая станция "Чандраян-1" была запущена в ноябре 2008 года. Аппарат проработал почти год, до августа 2009 года. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена к Луне 22 июля 2019 года - она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту, но и мягкую посадку спускаемого модуля "Викрам", который должен был доставить на поверхность земного спутника небольшой луноход "Прагьян". Однако 7 сентября того же года, когда "Викрам" находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, посадочный модуль разбился при ударе о лунную поверхность. При этом орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны.

Индийская лунная миссия "Чандраян-3" предусматривает отправку на лунную орбиту лунохода, на борту которого будут размещены аппараты для изучения химического и минерального состава поверхности Луны в зоне посадки, а также оценка концентрации различных элементов в ее почве.