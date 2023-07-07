На космодроме Восточный строят новый монтажно-испытательный корпус

На нем будут подготавливать полезную нагрузку для ракет-носителей тяжелого класса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роскосмос начал строительство нового монтажно-испытательного корпуса на космодроме Восточный, на котором будет подготавливать полезную нагрузку для ракет-носителей тяжелого класса. Об этом в пятницу сообщили в госкорпорации.

"На техническом комплексе космодрома Восточный приступили к строительству нового монтажно-испытательного корпуса, где специалисты будут производить полный цикл подготовки полезной нагрузки для ракет-носителей тяжелого класса", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Там отмечается, что котлован уже подготовлен, а специалисты приступили к армированию и заливке бетона. "Строительство ведется полным ходом", - сообщили в госкорпорации. По данным Роскосмоса, новый корпус, как и два уже существующих, примкнет к Трансбордерной галерее - главной транспортной магистрали технического комплекса Восточного.

На Восточном идет строительство объектов второй очереди. В нее входит создание стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара" (включает носители легкого и тяжелого класса с кислородно-керосиновыми двигателями). Госконтракт на его возведение был подписан в сентябре 2018 года с ПСО "Казань", стоимость стартового стола для "Ангары" оценивалась в 58 млрд рублей. Строительные работы начались в июне 2019 года, монтаж технологического оборудования - в декабре того же года. Возведение стартового комплекса для ракет "Ангара" планируется завершить к концу 2023 года. С помощью тяжелой "Ангары-А5" с Восточного будет запускаться многоразовый пилотируемый космический корабль "Орел" (прежнее название - "Федерация"), который разрабатывается в Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева (город Королев, Московская обл.).