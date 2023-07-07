Компания "ИКС холдинга" к 2035 году запустит на орбиту 900 низкоорбитальных спутников

Как сообщили в Минцифры, в планах компании - оказывать услуги широкополосного доступа в интернет с помощью аппаратов в 75 странах мира

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Космическая компания "Бюро 1440", входящая в российский "ИКС холдинг", к 2035 году запустит на орбиту свыше 900 низкоорбитальных спутников, в планах - оказывать услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) с помощью аппаратов в 75 странах мира. Об этом сообщили в Минцифры России.

"С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, в одну ракету помещается порядка 15 спутников. Всего к 2035 году будет создано и запущено на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. Они обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. В планах - оказывать услуги ШПД с помощью российских космических аппаратов в 75 странах мира", - сообщили в министерстве.

Ранее в пресс-службе "Бюро 1440" ТАСС сообщили об успешном выводе на орбиту трех космических аппаратов связи миссии "Рассвет-1" собственной разработки. Запуск аппаратов миссии был осуществлен на ракете-носителе "Союз-2.1б".