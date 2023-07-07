В Музее космонавтики стартовал проект в честь космонавтов, не побывавших на орбите

По словам автора проекта Максима Боброва, всего за историю отечественного освоения космоса было порядка 50 космонавтов, которые готовились к полетам, но так и не отправились на орбиту

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Проект "Тоже герои", посвященный памяти космонавтов, которые готовились к полетам, но так и не отправились на орбиту, открылся в пятницу в московском Музее космонавтики, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По словам автора проекта Максима Боброва, из первого, "гагаринского" отряда космонавтов, численностью в 20 человек на орбиту отправились только 12, а всего за историю отечественного освоения космоса нелетавших космонавтов было порядка полусотни. "Таких людей было достаточно много - около 50 человек. И по самым разным причинам они не добрались до орбиты", - сказал он.

В честь таких космонавтов названы девять космических аппаратов, которые были запущены 27 июня в качестве попутной полезной нагрузки к гидрометеорологическому спутнику "Метеор-М" №2-3.

Первый из серии сверхмалых аппаратов посвящен памяти восьми космонавтов из "гагаринского" отряда, которым по разным причинам так и не довелось побывать на орбите. Еще восемь спутников носят имена Александра Щукина, Сергея Анохина, Виктора Чиркина, Михаила Бурдаева, Юрия Шеффера, Владимира Фартушного, Георгия Катыса и Льва Смиренного.

Помимо памятной роли спутники выполняют также практические задачи. Так, космические аппараты осуществляют мониторинг передвижения судов, в том числе на Северном морском пути.

Организаторы проекта подчеркнули, что по окончании срока активной службы того или иного именного аппарата табличка с именем соответствующего космонавта будет крепиться на новый спутник.

Партнерами проекта выступили российская группа компаний Sitronics Group и входящая в нее компания "Спутникс".