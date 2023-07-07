Глава Роскосмоса обсудил с индийским коллегой сотрудничество в области космонавтики

Юрий Борисов и Соманат Сридхара Паникер обсудили в ходе встречи широкий спектр взаимовыгодных направлений сотрудничества

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов и председатель Индийской организации космических исследований Соманат Сридхара Паникер обсудили в Бангалоре направления сотрудничества, сообщили в Роскосмосе.

"Глава Роскосмоса Юрий Борисов, принимающий участие в работе сессии глав космических агентств стран "Большой двадцатки" в индийском Бангалоре, в пятницу провел переговоры с председателем Индийской организации космических исследований Соманатом", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там уточнили, что в ходе встречи обсуждался широкий спектр взаимовыгодных направлений сотрудничества. Кроме того, на полях сессии глава госкорпорации провел двусторонние переговоры.

"Диалог был очень конструктивным и полезным и для российской стороны, и для наших коллег. Рано говорить о конкретных проектах, но подчеркну, что интерес к взаимодействию с Россией очень высок практически по всем направлениям", - сказал Борисов, слова которого приводятся в сообщении.