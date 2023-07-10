Яркость МКС в небе над Россией будет сопоставима с Венерой и Юпитером

В России станция видна на небе с начала месяца до 26 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Яркость Международной космической станции (МКС), которая до 26 июля заметна в небе над Москвой и другими российскими городами, будет сопоставима с наблюдаемыми в это время Венерой и Юпитером. Об этом в понедельник сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

МКС становится видимой с Земли, когда освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает этот свет так же, как Луна. Благоприятные для наблюдений условия наблюдаются периодически в разных частях планеты. В России станция видна на небе с начала месяца до 26 июля.

"Яркость МКС [в течение июля] будет [в среднем] сопоставима с блеском Венеры (-4,4 m, звездной величины) и Юпитера (-2,5 m), наблюдаемых в это время года. К примеру, сегодня в 23:14 мск на широте Москвы яркость станции составит -2,7 звездной величины. Она будет пролетать над южным горизонтом и заметна на небе всего несколько минут. Смотреть нужно на созвездие Орел, ниже Альтаира", - сказала Кошман, добавив, что МКС превосходит по яркости любую видимую сейчас на небе звезду.

Станция движется с запада на восток и совершает один виток примерно за 1,5 часа, уточнили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Над столицей и городами Подмосковья МКС будет появляться каждую ночь трижды после 22:00 и до 03:00 мск. При ясной погоде Международную космическую станцию можно увидеть невооруженным глазом в виде яркой точки, которая будет быстро (в течение нескольких минут) двигаться с юго-запада на юго-восток", - уточнили в планетарии.

Время появления МКС над горизонтом в разных городах России можно узнать на сайте mks-online.ru.