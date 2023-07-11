Космонавтов Борисова и Гребенкина признали годными к полету на МКС

Борисов отправится на станцию в составе миссии Crew-7 15 августа, а Гребенкин - в составе миссии Crew-8 в феврале 2024 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия признала российских космонавтов Константина Борисова и Александра Гребенкина годными к полету в космос по программе перекрестных полетов. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялось заседание главной медицинской комиссии. <…> По результатам заседания комиссии Константин Борисов и Александр Гребенкин были признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Борисов отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии Crew-7 15 августа этого года, а Гребенкин - в составе миссии Crew-8 в феврале следующего.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В марте этого года госкорпорация сообщила о том, что программа перекрестных полетов расширена на еще одну миссию.