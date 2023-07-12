Хабенский передал Олегу Кононенко плюшевых чаек для предстоящего полета на МКС

Символы театра вместе с его флагом, а также фрагментом занавеса отправятся на орбиту в честь 125-летия МХТ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский передал командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко три плюшевых чайки. Игрушки - символы театра - станут индикаторами невесомости в предстоящем в сентябре полете космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент ТАСС.

"Три чаечки вернутся к нам с орбиты, и мы будем их любить, и повесим образно в своих сердцах", - сказал худрук, передавая три индикатора в виде мхатовских чаек. Символы театра вместе с его флагом, а также фрагментом занавеса отправятся на орбиту в честь 125-летия МХТ. Изображение мхатовской чайки также будет нанесено на ракету "Союз-2.1а".

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб по традиции посетили спектакль перед полетом в космос, намеченным на 15 сентября. "Я убежден, что это действительно станет традицией - посещение перед космическим полетом вашего театра" - сказал Кононенко.

Индикаторы невесомости экипажи берут с собой во время полетов на МКС. При наступлении невесомости по нему космонавты определяют, что работа двигателей ракеты завершена, и космический корабль вышел на орбиту.