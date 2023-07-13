В НПО Лавочкина оценили вероятность успеха миссии "Луна-25" не менее чем в 80%

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину ранее заявил, что успешность аналогичных миссий в мире составляет 70%

МОСКВА, 13 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Вероятность успешной реализации первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли "Луна-25" должна составить не менее 80%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина, где был изготовлен аппарат.

"В соответствии с ТЗ (техническим заданием - прим. ТАСС) вероятность успешной реализации миссии должна быть не менее 80%", - рассказали в пресс-службе.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что успешность миссий, аналогичных "Луне-25", в мире составляет 70%.

Цель проекта "Луна-25" - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.

В июне туроператор RocketTrip сообщил, что запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на 11 августа текущего года с космодрома Восточный.