13 июля, 08:58

Набор космонавтов продлится до марта 2024 года

Роскосмос ранее объявил о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина передаст в Роскосмос документы по результатам стартовавшего в понедельник открытого набора космонавтов в марте 2024 года. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник ЦПК Максим Харламов.

"Окончательное представление всех документов уже тех претендентов, которые через эту комиссию пройдут, в Роскосмос намечено на 22 марта следующего года", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу проведения открытого конкурса по отбору в отряд космонавтов.

10 июля Роскосмос объявил о начале четвертого открытого отбора в российский отряд космонавтов. В госкорпорации отметили, что заявления и копии документов претендентов принимаются до 30 октября, а участвовать в конкурсе может любой гражданин России, который соответствует необходимым требованиям. Как рассказала ранее психолог ЦПК Жанна Шевченко, в предстоящем наборе в отряд будут приглашать инженеров, летчиков и IT-специалистов. 

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