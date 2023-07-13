В Новгородской области запустили проект по отбору космонавтов для Роскосмоса

ТАСС, 13 июля. Власти Новгородской области совместно с госкорпорацией "Роскосмос" запустили проект по отбору жителей региона в возрасте до 35 лет, желающих стать космонавтами. Для этого на базе региональной клинической больницы в этом году врачи будут проводить специализированные первичные медицинские осмотры граждан, сообщил губернатор Андрей Никитин.

"Новгородцы смогут войти в отряд Роскосмоса. Новгородская область станет площадкой, где в этом году можно пройти первичный медосмотр на базе областной клинической больницы для четвертого открытого отбора космонавтов. На днях заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов, герой России Антон Шкаплеров побывал в Великом Новгороде", - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Глава региона также добавил, что кандидатом на вступление в отряд Роскосмоса сможет стать любой житель Новгородской области в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям. Отобранные претенденты отправятся в звездный городок на дальнейшее тестирование.

"Заявления и документы принимаются до 30 октября 2023 года. Мы плотно сотрудничаем с корпорацией "Роскосмос" в области науки и образования. Недавно ректор университета Юрий Боровиков подписал договор о создании в НовГУ базовой кафедры Роскосмоса. А в Великом Новгороде и Боровичах готовятся к открытию космоклассы, куда будут набирать всех, кто мечтает о небе и космосе", - уточнил губернатор.