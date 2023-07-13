В Совфеде заявили, что Россия выступает за мирное освоение космоса

Вместе с тем в случае угрозы страна даст ответ, подчеркнул глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия выступает против милитаризации космического пространства, но в случае появления угроз собственной безопасности незамедлительно ответит на них, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Страны НАТО договорились об ускорении интеграции космоса в систему коллективной безопасности, что предусматривает проведение совместных учений и операций, говорится в итоговой декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам саммита в Вильнюсе. В НАТО также приветствовали усилия в рамках программы "Постоянное наблюдение из космоса" (APSS), которая "позволит укрепить потенциал НАТО в области разведки, наблюдения и рекогносцировки".

"Россия в первую очередь и кровно заинтересована в сохранении безопасного использования космического пространства и беспрепятственного доступа к нему всего человечества. Что касается враждебных действий в космосе, то Россия исторически выступала за мирное его освоение. Однако, если что-то будет угрожать интересам российской безопасности, то РФ будет незамедлительно действовать. И у Запада на это разрешения спрашивать не будет", - сказал Бондарев.

Он добавил, что Россия выступает за неукоснительное выполнение статей договора о космосе 1967 года и против милитаризации космического пространства. "Фактически этим договором и обеспечивается реальная коллективная (всемирная) безопасность в космическом пространстве, но никак не убогими и односторонними усилиями лишь членов НАТО", - отметил сенатор.

"Нас при этом не запугать их словесами о применении 5 статьи (Вашингтонского договора - прим. ТАСС) о коллективной обороне, так как такие агрессивные речи и бесчестные игры наших противников чреваты прямым военным столкновением, и они это прекрасно осознают", - пояснил Бондарев.