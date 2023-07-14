Индия осуществила запуск к Луне ракеты-носителя с автоматической станцией "Чандраян-3"

Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся с космодрома, расположенного в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) отправила в пятницу к Луне межпланетную автоматическую станцию "Чандраян-3" с луноходом на борту. Старт ракеты-носителя GSLV Mk III состоялся с космодрома, расположенного в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Прямую трансляцию вели индийские телеканалы.

По информации ISRO, миссия "Чандраян-3" имеет три основные цели: осуществить безопасную и мягкую посадку на поверхность Луны, продемонстрировать работу вездехода на поверхности спутника Земли и провести ряд научных экспериментов. Межпланетная станция состоит из трех основных частей: модуля с двигательной установкой, посадочного модуля и лунохода.

Позже Космическое ведомство Индии сообщило, что станция "Чандраян-3" выведена на орбиту Земли, успешно отделилась от ракеты-носителя спустя примерно 20 минут после старта.

Как ранее сообщил журналистам глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх, ожидается, что посадочный модуль совершит мягкую посадку на Луну 23 или 24 августа. Если экспедиция окажется успешной, Индия станет четвертой страной, сумевшей осуществить мягкую посадку аппарата на Луну (после СССР, США и Китая).

Третья лунная экспедиция

Станция "Чандраян-3" - это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первая индийская лунная автоматическая станция "Чандраян-1" была выведена на орбиту спутника Земли в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года.

Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена 22 июля 2019 года: она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту, но и мягкую посадку спускаемого модуля "Викрам", который должен был доставить на поверхность земного спутника небольшой луноход "Прагьян". Но 7 сентября того же года, когда "Викрам" находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, посадочный модуль разбился при ударе. Однако орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу, вращаясь вокруг Луны. Теперь Индия хочет доставить на спутник Земли новый луноход.

У Индии есть опыт исследования и других планет Солнечной системы. Индийская марсианская станция "Мангальян-1" была выведена на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Индия тогда стала первым государством мира, которому удалось доставить аппарат на орбиту Марса с первой попытки, и первой страной Азии, которой это вообще удалось. За прошедшие годы станция отправила на землю тысячи фотографий планеты, а также сделала снимки спутников Марса - Фобоса и Деймоса.