В ЦПК заявили, что космонавт Борисов отправится в США для подготовки к первому полету

Он отправится на МКС в составе миссии Crew-7 на корабле Crew Dragon

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский космонавт Константин Борисов отправляется в Соединенные Штаты для предстартовой подготовки. Свой первый полет в космос Борисов совершит 15 августа, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

"Сегодня Константин Борисов отправляется в США на предстартовую подготовку. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon запланирован на 15 августа 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что напутствие Борисову дал командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который в сентябре также отправится на станцию.

В четверг Борисов прошел итоговую тренировку на знание российского сегмента МКС, в рамках которой он отработал полученные навыки и действия в случае нештатных ситуаций. В ЦПК подчеркнули, что Борисов успешно справился с поставленными задачами.

Космонавт отправится на МКС в составе миссии Crew-7 на корабле Crew Dragon. Его коллегами по экипажу станут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В марте этого года госкорпорация сообщила о том, что программа перекрестных полетов расширена на еще одну миссию.