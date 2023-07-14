Спутник "Арктика-М" № 2 прошел вакуумные испытания

Его запуск запланирован на декабрь

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Гидрометеорологический космический аппарат "Арктика-М" № 2 прошел испытания в термовакуумной камере. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина вернулся гидрометеорологический космический аппарат "Арктика-М" № 2, который в течение трех недель проходил комплексные электрические испытания в термовакуумной камере Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности", - говорится в сообщении. Там отмечается, что результаты испытаний положительные, и спутник продолжит цикл наземных испытаний в НПО им. С. А. Лавочкина.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года, запуск второго запланирован на декабрь 2023 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике.