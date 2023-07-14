СМИ: Тайвань запустит первый метеоспутник собственного производства в сентябре

По данным Международного радио Тайваня, запуск Triton запланировали при помощи европейской ракеты-носителя Vega-C

ГОНКОНГ, 14 июля. /ТАСС/. Тайвань планирует осуществить запуск на орбиту первого метеорологического спутника собственной разработки Triton в сентябре 2023 года. Об этом сообщило Международное радио Тайваня.

По его данным, позже в пятницу аппарат будет отправлен на космодром Куру во Французской Гвиане. Triton запустят при помощи европейской ракеты-носителя Vega-C. Он будет размещен на околоземной орбите высотой от 550 до 650 км.

Метеорологический спутник Triton начал разрабатываться еще в 2014 году. Около 80% оборудования для него было разработано Тайванем самостоятельно, в том числе модуль рефлектометрии. Аппарат будет задействован для получения данных о скорости ветра над поверхностью моря. Эта информация будет использоваться для прогнозирования тайфунов и оценки их возможной траектории.