Глава NASA поздравил Индию с запуском лунной станции "Чандраян-3"

По словам Билла Нельсона, страна "демонстрирует лидерство" в рамках соглашений в области гражданского освоения космоса

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон поздравил коллег в Индии с состоявшимся в пятницу запуском автоматической лунной станции "Чандраян-3".

"Поздравляю ISRO [Индийская организация космических исследований] с запуском станции "Чандраян-3". Желаю безопасного полета на Луну", - написал глава ведомства в Twitter.

Он отметил, что NASA ждет научных результатов миссии. По словам Нельсона, Индия "демонстрирует лидерство" в рамках соглашений в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.

Ракета-носитель GSLV Mk III стартовала с космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе в 14:35 по местному времени (12:05 мск). Спустя примерно 20 минут после старта станция отделилась от ракеты и была успешно выведена на орбиту. Ожидается, что она достигнет орбиты Луны в августе. Посадка на естественный спутник Земли ожидается 23-24 августа. Если миссия завершится успехом, то Индия станет четвертой страной, которая смогла осуществить мягкую посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Станция "Чандраян-3" - это уже третий аппарат для изучения Луны, который запустила Индия. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Третья миссия также предполагает доставку на поверхность спутника Земли автономного аппарата.