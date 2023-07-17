Virgin Galactic объявила состав участников второго коммерческого полета в космос

Его запланировали на 10 августа

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Корпорация Virgin Galactic назвала в понедельник состав участников намеченного на 10 августа второго коммерческого полета в космос Galactic-02.

"На борту орбитального самолета VSS Unity будут находиться участник Олимпийских игр-1972 80-летний Джон Гудвин, уроженцы Карибских островов Кейша Шахафф и ее дочь Анастейша Майерс, которые стали победителями розыгрыша, проводимого некоммерческой организацией Space for Humanity", - говорится в заявлении на сайте компании.

Экипаж будет сопровождать Бет Мозес, ведущая инструктор-астронавт Virgin Galactic, для которой этот полет в космос станет четвертым. Компания также планирует транслировать миссию на своем сайте.

Virgin Galactic входит в число немногих американских космических компаний, наряду с Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска, которые занимаются организацией коммерческих космических полетов. 29 июня космолет компании Unity успешно завершил первую суборбитальную коммерческую миссию и приземлился в штате Нью-Мексико. В составе его экипажа вместе с инструктором Virgin Galactic находились трое итальянцев, представляющих ВВС страны и Национальный исследовательский совет Италии.