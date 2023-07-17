Космонавты продолжили изучать дисперсные системы и растворы полимеров в невесомости

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что уже изучили 10 образцов из 23, доставленных в рамках второго этапа эксперимента

МКС, 17 июля. /ТАСС/. Российские члены экипажа выполняют второй этап эксперимента, который подразумевает изучение дисперсных систем и растворов полимеров в условиях микрогравитации при внешнем воздействии, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, в настоящий момент уже изучено 10 образцов из 23, доставленных в рамках второго этапа эксперимента. Задачей эксперимента является изучение дисперсных систем и растворов полимеров различной природы в условиях микрогравитации при изменении температуры и воздействии вибраций, электрического и магнитного полей.

"Для исследования используются разные растворы. Например, сегодня исследовались два образца: 1,0 % стеклосферы полые в деионизированной воде и 0,0075 % полистирола в деионизированной воде. Полученные данные направляются специалистам на Землю в электронном виде, среди них выходные параметры и видео со встроенной камеры", - пояснил Петелин.

Постановщиком эксперимента выступает Московский авиационный институт. Научная аппаратура разработана акционерным обществом "Лазерные системы". Первый этап эксперимента завершился в первом полугодии.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.