Ученый подтвердил планы по запуску российской миссии на Луну 11 августа

Космический аппарат "Луна-25" запустят с космодрома Восточный

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Первая в истории современной России миссия на Луну будет запущена 11 августа, резервная дата - 12 августа. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

В Роскосмосе ранее сообщали ТАСС, что госкорпорация планирует запустить космический аппарат "Луна-25" в августе. В июне туроператор RocketTrip сообщил, что запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на 11 августа 2023 года с космодрома Восточный.

"Старт намечен с Восточного 11 августа, запасной день - 12 августа", - сказал Митрофанов в ответ на соответствующий вопрос.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". В июле аппарат был доставлен на космодром Восточный. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что запуск миссии перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.