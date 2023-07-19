Ученый сообщил об активном ходе работ по импортозамещению комплектующих "Луны-27"

В частности, создание отечественного бура находится на этапе разработки конструкторской документации, уточнил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Работы по замене некоторых комплектующих автоматической станции "Луна-27" на отечественные аналоги активно ведутся в России. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

"Нам приходится переконструировать несколько приборов, так как их прежние конструкции предполагали использование импортной комплектации. Теперь переходим на отечественную", - сказал он, уточнив, что работы идут "полным ходом".

По словам ученого, в настоящий момент создание отечественного бура находится на этапе разработки конструкторской документации.

В январе Митрофанов сообщал ТАСС, что Институт космических исследований РАН в 2023 году приступит к переводу научной аппаратуры миссии "Луна-27" целиком на отечественную комплектацию. В прошлом году в Европейском космическом агентстве заявили о прекращении сотрудничества с Россией по российским миссиям "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" из-за специальной военной операции РФ.

В апреле в материалах правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) сообщалось, что орбитальная миссия "Луна-26" и посадочная "Луна-27" будут реализованы, начиная с 2027-2028 годов. Ранее в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что сроки запуска двух миссий на естественный спутник Земли - "Луны-26" и "Луны-27" - будут уточнены на основе технических проектов, которые будут разработаны и выпущены в 2023-2024 годах. В то же время на сайте Института космических исследований РАН в качестве сроков запуска "Луны-26" указан 2027 год, "Луны-27" - 2028 год.