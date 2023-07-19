Путин сообщил, что у России большие планы по освоению и ближнего, и дальнего космоса

По словам президента, космическая деятельность имеет значение и для РФ, и для всего человечества

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия строит большие планы по освоению космоса, причем как в ближней, так и дальней его части.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

"У нас большие планы и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься", - отметил он.

Как указал глава государства, космическая деятельность имеет значение и для России, и для всего человечества.