19 июля, 13:47,
обновлено 19 июля, 14:03

Путин сообщил, что у России большие планы по освоению и ближнего, и дальнего космоса

По словам президента, космическая деятельность имеет значение и для РФ, и для всего человечества

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия строит большие планы по освоению космоса, причем как в ближней, так и дальней его части.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

"У нас большие планы и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься", - отметил он.

Как указал глава государства, космическая деятельность имеет значение и для России, и для всего человечества. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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