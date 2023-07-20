Ростех за три года поставит сверхвысокочастотные приборы для 30 космических аппаратов

СВЧ-устройства позволяют в сотни раз усилить мощность радиосигнала и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями, сообщили в корпорации

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) начал поставки СВЧ-приборов для 30 космических аппаратов. Все изделия предполагается передать заказчикам за три года. Об этом сообщили журналистам в Ростехе в четверг.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставку СВЧ-приборов для установки на 30 космических аппаратов. В течение трех лет заказчикам будут переданы лампы бегущей волны разных типов и СВЧ-переключатели. Изделия позволяют в сотни раз усилить мощность радиосигнала и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями", - говорится в сообщении.

СВЧ-переключатели связывают сверхвысокочастотное спутниковое оборудование между собой. В свою очередь лампы бегущей волны усиливают мощность радиоволны для уверенной доставки радиосигнала до потребителей. В госкорпорации отметили, что приборы изготавливает НПП "Алмаз" (входит в "Росэлектронику") в рамках федеральной программы "Космос".

Как уточнил генеральный директор НПП "Алмаз" Михаил Апин, слова которого приводятся в сообщении, в настоящий момент ведутся переговоры по перспективным работам. "Помимо уже заключенных контрактов, ведутся переговоры по перспективным работам до 2035 года. Это сформирует технологический задел для дальнейшего развития СВЧ-приборов", - сказал он.