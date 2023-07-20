Ученые всего мира ищут место, где человечество сможет спастись от всевозможных угроз

Время от времени средства массовой информации сообщают, что ученые обнаружили очередную планету за пределами Солнечной системы. Но как вообще можно увидеть небесное тело, удаленное от нас на расстояние в триллионы километров? Ответ на этот вопрос читатели найдут в специальном проекте ТАСС "Свет далеких планет".

Авторы не просто рассказывают, какими методами пользуются астрономы для поиска экзопланет, но и показывают, что из себя эти методы представляют, — для этого в материале есть несколько анимированных визуализаций. Если же вам интересно, много ли в нашей Галактике планет, которые могли бы стать новым домом для человечества, в пятой главе спецпроекта как раз есть инфографика на эту тему.

Кроме того, из материала вы узнаете, как называется планета, на которой ветер дует со скоростью 7 тыс. км/ч, и на какой планете идут железные дожди. Больше подробностей — по ссылке.

