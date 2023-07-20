20 июля, 12:06

Ученые всего мира ищут место, где человечество сможет спастись от всевозможных угроз

ТАСС
© ТАСС

Время от времени средства массовой информации сообщают, что ученые обнаружили очередную планету за пределами Солнечной системы. Но как вообще можно увидеть небесное тело, удаленное от нас на расстояние в триллионы километров? Ответ на этот вопрос читатели найдут в специальном проекте ТАСС "Свет далеких планет".

Авторы не просто рассказывают, какими методами пользуются астрономы для поиска экзопланет, но и показывают, что из себя эти методы представляют, — для этого в материале есть несколько анимированных визуализаций. Если же вам интересно, много ли в нашей Галактике планет, которые могли бы стать новым домом для человечества, в пятой главе спецпроекта как раз есть инфографика на эту тему.

Кроме того, из материала вы узнаете, как называется планета, на которой ветер дует со скоростью 7 тыс. км/ч, и на какой планете идут железные дожди. Больше подробностей — по ссылке
  

© Информационное агентство ТАСС
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