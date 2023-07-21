Космонавты готовятся к отстыковке "Прогресса МС-22" от МКС

Предполагается, что операция пройдет во второй половине августа

МКС, 21 июля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) готовятся к отстыковке грузового космического корабля "Прогресс МС-22" от Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, операция ожидается во второй половине августа. В частности, космонавтам предстоит разместить на борту корабля удаляемые грузы.

"Прогресс МС-22" был запущен на орбиту 9 февраля и пристыковался к МКС через двое суток. С того момента с помощью двигателей корабля шесть раз проходила плановая коррекция орбиты станции (20 февраля, 8 марта, 30 апреля, 18 мая, 16 июня, 5 июля), дважды - увод от космического мусора (6 марта, 14 марта).

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.