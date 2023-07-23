23 июля, 11:49

ЮАР может организовать полет двух астронавток на МКС

Исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау отметил, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет

ХАРТЕБИСТХУК /ЮАР/, 23 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика хочет организовать миссии двух астронавток на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау.

"Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на Международную космическую станцию", - сказал Мудау на переговорах с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым.

Ранее благодаря Роскосмосу на МКС слетал первый астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В марте 2024 года планируется полет белорусской космонавтки на российском корабле "Союз МС-25". 

Теги:
ЮАРРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация