ЮАР может организовать полет двух астронавток на МКС

Исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау отметил, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет

ХАРТЕБИСТХУК /ЮАР/, 23 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика хочет организовать миссии двух астронавток на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау.

"Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на Международную космическую станцию", - сказал Мудау на переговорах с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым.

Ранее благодаря Роскосмосу на МКС слетал первый астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. В марте 2024 года планируется полет белорусской космонавтки на российском корабле "Союз МС-25".