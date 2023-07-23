23 июля, 11:59

В Роскосмосе допустили появление международных правил космического движения

Это может произойти в ближайшие пять лет, заявил исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко

ХАРТЕБИСТХУК /ЮАР/, 23 июля. /ТАСС/. Международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций, могут появиться через пять лет, считает исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко.

"Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением", - сказал Блошенко в ходе визита в ЮАР.

По его словам, планы космических держав свидетельствуют, что к 2030 году число спутников вокруг Земли превысит 100 тыс.

При этом Блошенко не согласился с мнением, что "космос большой и в нем всем хватит места". Исполнительный директор госкорпорации пояснил, что привлекательные орбиты ограничены и их "перенаселенность" будет приводить к опасным ситуациям. 

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