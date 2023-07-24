24 июля, 08:53

Россия предлагает БРИКС программу допобразования в области космической науки

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что перед странами БРИКС стоят общие задачи по созданию равных возможностей для развития и обеспечения суверенитета в условиях современной цифровой экономики, а также единого образовательного и научно-технологического пространства

ХЕРМАНУС /ЮАР/, 24 июля. /ТАСС/. Россия предлагает странам БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) программу дополнительного профессионального образования в области космической науки. Об этом сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Предлагаем нашим партнерам программу дополнительного профессионального образования по направлениям космической науки на базе ведущих российских университетов при содействии госкорпорации "Роскосмос", - сказал он на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

Перед странами БРИКС, по словам Борисова, стоят общие задачи по созданию равных возможностей для развития и обеспечения суверенитета в условиях современной цифровой экономики, а также единого образовательного и научно-технологического пространства. 

Теги:
БразилияЮАРИндияРоссияКитайБорисов, Юрий Иванович
© Информационное агентство ТАСС
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